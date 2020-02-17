آراء صادمة.. الشباب عن منع مطربي المهرجانات: بياكلوا عيش ومابنسمعش هاني شاكر.. فيديو

أصدر نقيب الموسيقيين "هاني شاكر" أمس تنبيها على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.





ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء الشباب حول رأيهم في قرار هاني شاكر بمنع مغنيين المهرجانات من الغناء؟





وقالت سارة مازن، إنها ليست مع هذا القرار لأن الجميع يحب المهرجانات وليس لأجل جملة في أغنية يتم وقفهم جميعا.





وتابع "احمد وائل"، أنه ضد القرار لأن المغني قال في الأغنية خمور وحشيش و لكن لم يشربها فهذا يعتبر غناء المهرجانات بشكل عام.





وأوضح "خالد كريم"، أنه ضد القرار أيضا لأننا جيل لا يسمع هاني شاكر ولكن نسمع أكثر المهرجانات وهم ليسوا إلا يأكلون عيش ونحن نشجعهم ونحبهم.





وأشار "رامي طارق"، إلى أنه يرى أن لو الأغاني بها ألفاظ فمن حقه أن يوقفها إنما لو ليس بها فما المشكلة، وحسن شاكوش وعمر كمال اعتذرا عن الجملة المخلة فمن حقهما الغناء الآن.





وأضاف "عادل عمر"، أنه ليس قرار سليم لأن جميع الافراح تقوم بتشغيل المهرجانات والأغاني العادية لا تفرحنا ونحن نعتبر من جمهور المهرجانات.





وتابع "احمد محمد"، قائلا إنهم مهما يفعلون لا يمكنهم وقف المهرجانات لأن شعبيتها كبيرة وجمهورها كبير ايضا.