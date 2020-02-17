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تعليم

نقيب المعلمين : نرفض الدروس الخصوصية.. لكنها مصدر دخل للمدرسين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:53 م
الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية
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شيماء مجدي
قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ، إن ضعف رواتب المعلمين لا يرجع سببه فقط إلي الدروس الخصوصية التي يعمل المدرسون بها ، ولكن هناك عدة أسباب متشابكة ما بين وزارتي المالية والتربية والتعليم. 

وأشار "الزناتي" في تصريحات ل صدي البلد ، إلي أن النقابة ترفض بكل كيانها ظاهرة الدروس الخصوصية ، مناشدا بضرورة تحسين مرتبات المعلمين للقضاء على تلك الظاهرة تماشيا مع النظام الجديد الذي أعلنه وزير التربية والتعليم. 

وأضاف أن الدروس الخصوصية منتشرة لأنها تعد مصدر لتوسيع مصادر دخل المعلم لتوفير له حياة كريمة بدلا من العمل كسائق تاكسي أو غيره. 

ونفي أن يكون سبب ضعف مرتبات المعلمين هو زيادة أعدادهم ، معلقا :" بالعكس فالمدارس تعاني من عجز في المدرسين تصل إلي 320 ألف معلم ".
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