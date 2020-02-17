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تعليم

افتتاح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية بقرية مركز زفتى .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:20 م
مركز زفتى
مركز زفتى
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احمد على

إفتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مدرسة عبد الغفار جاد الله الإبتدائية بقرية حانوت مركز زفتي المقامة على مساحة ١٨٥٦م2 والتي تضم ٢٤ فصل دراسي (٥ رياض أطفال - فصل رياض أطفال لذوى القدرات الخاصة - ١٨ فصل دراسي) بكثافة ٤٠ طالب بالفصل بإجمالي تكلفة ٩ مليون و٥٦٤ ألف جنيه .

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بقرى مركز زفتي لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بمركز زفتي بحضور أعضاء مجلس النواب و عدد من قيادات التربية والتعليم.

وعقب الإفتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة لمتابعة إنتظام العملية التعليمية ومستوى الحالة الإنشائية للمدرسة ، كما قدم طلاب المدرسة فقرات غنائية وفنية وإلقاء شعر .

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أهمية الإنتهاء من جميع المدارس الجاري العمل بها للعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد على التميز والتفوق ، مؤكدًا أهمية الإلتزام بممارسة الأنشطة المدرسية وإكتشاف الموهوبين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.


افتتاح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية بقرية مركز زفتى .. صور
افتتاح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية بقرية مركز زفتى .. صور
افتتاح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية بقرية مركز زفتى .. صور
افتتاح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية بقرية مركز زفتى .. صور
افتتاح مدرسة عبد الغفار جاد الله الابتدائية بقرية مركز زفتى .. صور
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