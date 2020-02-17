AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يغرد منفردا وتوتنهام يصارع على المركز الخامس بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
احتل فريق توتنهام مساء أمس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوزه امام استون فيلا بثلاثية مقابل هدفين وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الانجليزي.

ويمتلك فريق توتنهام 40 نقطة ليحتل المركز الخامس والذي سوف يشهد صراعات قوية هذا الموسم عقب قرار حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال اوروبا لمدة موسمين مما يعني مشاركة الفريق صاحب المركز الخامس في البطولة القارية.

ويغرد ليفربول منفردا في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 76 نقطة عقب فوزه امام نورويتش بهدف نظيف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى برصيد 51 نقطة، ويحتل ليستر سيتي، المركز الثالث برصيد 50 نقطة

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين بمواجهة تشيلسي صاحب المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، مع مانشستر يونايتد الذى يحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

آرسنال يسعى لمواصلة صحوته على حساب كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

10 غيابات عن موقعة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

التعادل يخيم على الشوط الأول من مباراة واتفورد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

ليفربول فى الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وخسارة تشيلسي

توتنهام يسعى لتجاوز إخفاقاته في البريميرليج على حساب نورويتش سيتي

ترشيحاتنا

أول رد فعل من تركي آل الشيخ على ميدو بعد مشادة عدلي القيعي

65 مليونا فى الحجر الصحى.. الصين تكشف مفاجأة حول عدد ضحايا فيروس كورونا

مكرم محمد أحمد يتقدم بشكوى بشخصه ضد مذيعات استضفن مطربي المهرجانات

تقارير إسبانية تكشف هوية مهاجم برشلونة الجديد

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لـ تركيا بشأن ليبيا

بحث علمي يفجر معلومات جديدة بشأن أول ظهور لـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. هيدى كرم تستعرض رشاقتها فى الجيم

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

بملابس رياضية.. زوجة كريم فهمى برفقته بدون مكياج