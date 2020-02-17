ليفربول يغرد منفردا وتوتنهام يصارع على المركز الخامس بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

احتل فريق توتنهام مساء أمس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوزه امام استون فيلا بثلاثية مقابل هدفين وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الانجليزي.





ويمتلك فريق توتنهام 40 نقطة ليحتل المركز الخامس والذي سوف يشهد صراعات قوية هذا الموسم عقب قرار حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال اوروبا لمدة موسمين مما يعني مشاركة الفريق صاحب المركز الخامس في البطولة القارية.





ويغرد ليفربول منفردا في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 76 نقطة عقب فوزه امام نورويتش بهدف نظيف.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى برصيد 51 نقطة، ويحتل ليستر سيتي، المركز الثالث برصيد 50 نقطة





ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين بمواجهة تشيلسي صاحب المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، مع مانشستر يونايتد الذى يحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة.