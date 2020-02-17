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فن

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. تعرف على عدد زيجاتها وصدمتها العاطفية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:13 م
ليلى مراد
ليلى مراد
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سعيد فراج
تحل اليوم السبت 17 فبراير، ذكرى ميلاد المطربة ليلى مراد التي هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الأصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.

وفي عام 1937، وقع محمد عبد الوهاب مع ليلى مراد عقدًا بـ10 أسطوانات، وآخر لتلعب دور البطولة في فيلم «يحيا الحب»، وقبل انتهاء تصوير الفيلم ذهبت ليلى إلى «عبد الوهاب»، وصرحت له بحبها وغيرتها عليه، فما كان من موسيقار الأجيال إلا أن صدها قائلًا: «دي قلة أدب»، موضحًا لها أنها خلطت بين مشاعر إعجابه بصوتها وبين الحب، فكانت صدمة ليلى العاطفية الأولى، وفقًا للكاتبة حنان مفيد فوزي فى كتابها «سيدة قطار الغناء».

وتزوجت ليلى 3 مرات، الأولى من الفنان أنور وجدي، وتعارفا من خلال فيلم «ليلى بنت الفقراء»، وحينها كان الأول منتجًا للعمل، وبعد مرض المخرج كمال سليم نصحته بأن يؤدي المهام مكانه، وفي أحد أيام التصوير فاجأها بأمر الزواج خلال مداعبته لها: «يا سلام يا ليلى لو اتجوزتك وعشت معاكي على طول»، وكان المشهد الختامي للفيلم هو حفل الزفاف الحقيقي لـ «ليلى وأنور»، وذلك في أكتوبر 1945. 

واستمر زواج ليلى مراد وأنور وجدي، قرابة 8 سنوات ثم سرعان ما انفصلا بعد واحدة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، ثم تزوجت «مراد» بعد ذلك من وجيه أباظة سرا بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنهما «أشرف»، وأخيرًا تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب الذي أنجبت منه ولدهما الفنان زكي فطين عبد الوهاب.
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