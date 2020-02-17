‎بطل العالم للكونغ فو يتوج بذهبيتين ضمن فعاليات بطولة البحر المتوسط ببورسعيد

حصد نادي الشيخ زايد 22 ميدالية ذهبية و8 فضيات، ضمن فعاليات بطولة البحر المتوسط للكونغ فو، على أرض محافظة بورسعيد، والتي اقيمت برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف الاتحاد المصري للووشو كونج فو، برئاسة اللواء محمد عاشور، ويوسف على عزام رئيس المنطقة.





كانت منافسات البطولة -في يومها الثاني قبل الأخير- شهدت تتويج نجم منتخب مصر ولاعب نادي الشيخ زايد محمد عبده، المتوج مؤخرًا ببطولة العالم فى روسيا العام الماضي بميداليتين ذهبيتين ضمن فعاليات البطولة.





وأقيمت بطولة "بطل البحر المتوسط" ضمن بروتوكول التعاون بين منطقتي بورسعيد والإسكندرية فى رياضة الكونج فو، حيث نظمت البطولة منطقة بورسعيد "للووشو كونج فو" بحصور الكابتن أحمد محمد سليم والكابتن وائل خيرى رئيس منطقة الإسكندرية.





وجاءت استضافة بورسعيد للبطولة، فى إطار تفعيل دور الرياضة في التنشيط التجاري والسياحي من خلال إقامة مختلف الأنشطة الرياضية الضخمة على أرض مدينة الصمود بورسعيد الباسلة، نظرًا لما تمتلكه محافظة بورسعيد من بنية أساسية متميزة من منشآت رياضية وخدمات ومرافق جيدة.





من ناحيته، أثني فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد علي مستوى اللاعبين خلال مشاركتهم فى بطولة" بطل البحر المتوسط" والتي شهدت مشاركة ما يزيد عن 2000 متسابق، حصد خلالها ناديه 22 ميدالية ذهبية، وحصل لاعبه بطل العالم فى رياضة الكونغ فو، اللاعب محمد عبده نجم نادي الشيخ زايد ومنتخب مصر علي ميداليتين ذهبيتين.



