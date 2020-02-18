برلماني يطالب الحكومة بدعم أصحاب مصانع بير السلم

قال النائب رضوان الزياتي ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصانع "بير السلم" تضر المستهلكين والأعمال التجارية ، مما يتسبب فى حدوث حالة من الركود داخل المصانع الرسمية.





وأضاف الزياتي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب على الحكومة السيطرة على مصانع بير السلم و توفير تسهيلات لها من حيث توفير المكان والإعفاء من الضرائب لترك العمل غير الشرعي وحتى تعمل هذه المصانع بصورة قانونية.



