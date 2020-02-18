برلماني يطالب الحكومة بدعم أصحاب مصانع بير السلم

قال النائب رضوان الزياتي ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصانع "بير السلم" تضر المستهلكين والأعمال التجارية ، مما يتسبب فى حدوث حالة من الركود داخل المصانع الرسمية.
وأضاف الزياتي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب على الحكومة السيطرة على مصانع بير السلم وتوفير تسهيلات لها من حيث توفير المكان والإعفاء من الضرائب لترك العمل غير الشرعي وحتى تعمل هذه المصانع بصورة قانونية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الحكومة وضعت الصناعة على رأس أولوياتها، وبالتالى فلابد أن تسرع في حل مشاكل الصناعة ودعم أصحاب مصانع بير السلم بدلا من ملاحقتهم.