محافظ الغربية يتفقد أعمال التدعيم والترميم والتدريب بقناطر دهتورة بزفتى ..صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال التدعيم والترميم والتدريب على المنظومة الأمنية للمراقبة بقناطر دهتورة بزفتي "المرحلة الثانية" بتكلفة ٢٧ مليون جنيه.





جاء ذلك على هامش الجولة الميدانية بمركز زفتي لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بقرى مركز زفتي بحضور أعضاء مجلس النواب عن زفتي ورئيس مركز ومدينة زفتى.

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وخلال الزيارة تفقد محافظ الغربية ونائبه غرفة التحكم والمراقبة الخاصة بالقناطر وأيضًا أعمال التطوير الجارية، مشيرًا إلى أهمية استغلال القناطر سياحيًا في الترويج للمحافظة، والعمل على استغلال كافة المساحات غير المستغلة بالقناطر.





كما تفقدا أيضًا هاويس زفتي واستمعا إلى شرح مفصل عن كيفية عبور المراكب عبره ، والجدير بالذكر؛ أنه تم إنشاء قناطر دهتورة بزفتي عام ١٩٠٢م.



