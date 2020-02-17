AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التدعيم والترميم والتدريب بقناطر دهتورة بزفتى ..صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:24 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال التدعيم والترميم والتدريب على المنظومة الأمنية للمراقبة بقناطر دهتورة بزفتي "المرحلة الثانية" بتكلفة ٢٧ مليون جنيه.


جاء ذلك على هامش الجولة الميدانية بمركز زفتي لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بقرى مركز زفتي بحضور أعضاء مجلس النواب عن زفتي ورئيس مركز ومدينة زفتى.

اقرأ أيضا:

فترة عصيبة..المغادرون لـ الحجر الصحي بمطروح : شكرا للدولة المصرية



وخلال الزيارة تفقد محافظ الغربية ونائبه غرفة التحكم والمراقبة الخاصة بالقناطر وأيضًا أعمال التطوير الجارية، مشيرًا إلى أهمية استغلال القناطر سياحيًا في الترويج للمحافظة، والعمل على استغلال كافة المساحات غير المستغلة بالقناطر.


كما تفقدا أيضًا هاويس زفتي واستمعا إلى شرح مفصل عن كيفية عبور المراكب عبره ، والجدير بالذكر؛ أنه تم إنشاء قناطر دهتورة بزفتي عام ١٩٠٢م.


محافظ الغربية يتفقد أعمال التدعيم والترميم والتدريب بقناطر دهتورة بزفتى ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التدعيم والترميم والتدريب بقناطر دهتورة بزفتى ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التدعيم والترميم والتدريب بقناطر دهتورة بزفتى ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التدعيم والترميم والتدريب بقناطر دهتورة بزفتى ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التدعيم والترميم والتدريب بقناطر دهتورة بزفتى ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت الأمطار.. جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في محطة مياه زفتي.. صور

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والمشروعات بزفتى والسنطة

أمن الغربية يكثف جهوده لتحديد هوية طفلين عثر عليهما بشوارع زفتي

نقل موقف الجلاء الجديد بالغربية بسبب التكدس .. اعرف المكان الجديد

محافظ الغربية يطلق إشارة البدء لتشغيل مشروع صرف صحى كفر دمنهور

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. تعرف على عدد زيجاتها وصدمتها العاطفية

اتحاد الكرة يرد على إمكانية استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخادمة كلمة السر.. اعترافات المتهمين بالسطو على شقة طالبة جامعية بالاسكندرية

تليفزيون أردوغان يعلن القدس عاصمة لـ إسرائيل .. شاهد

تعسف واستعراض للقوة.. تعليق صادم من طارق الشناوى على قرار هانى بمنع مطربى المهرجانات

المسرح كان سبب جوازنا.. زوجة الفنان محمد متولي تكشف قصة حبهما وأول لقاء جمع بينهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبات بعد التمرين .. أكلات لزيادة ونقصان الوزن بعد الجيم

طلعت حرب.. حكاية ميدان استغله جمال عبد الناصر والضباط الأحرار لمحو رموز الملكية في مصر

مبتغيرش الأسود.. تعليق الجمهور على إطلالة إلهام شاهين من باريس