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برلمان

سياحة البرلمان تبحث نتائج زيارة اللجنة إلى مرسى علم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:02 ص
مرسى علم
مرسى علم
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أحمد أيمن
قال النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعكف على بحث نتائج زيارتها الأخيرة لمدينة مرسى علم، للوقوف على المشاكل والأزمات التي تعوق التنمية السياحية بالمدينة، والعمل على حل هذه الأزمات بحضور المسئولين والمعنيين.

وأضاف عبدالمقصود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستواصل زيارتها الميدانية خلال دور الانعقاد الحالي لعدد من المناطق والمدن السياحية، لبحث مشكلات الأهالي وأزمات القطاع، كما سنتابع نتائج هذه الزيارات لوضع أجندة توصيات للنهوض بالسياحة المصرية.

يذكر أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو صدقى، قامت بزيارة ميدانية لمدينة مرسى علم، نهاية الشهر الماضي، وذلك لمتابعة المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها بالمدينة والاستماع للمعوقات التي تقابل الاستثمار السياحى بالمدينة ومحاولة إيجاد حلول لها.
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