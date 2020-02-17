ساديو ماني ليس الأول.. نجوم ليفربول في نادي المئة بإنجلترا

نجح السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، من دخول نادي الـ 100 هدف بالمسابقات الإنجليزية وذلك بعد مواجهة ليفربول و نورويتش سيتي.

وفاز ليفربول على فريق ليفربول ومضيفه نورويتش سيتي اول امس السبت وذلك في اطار الاسبوع السادس والعشرين بالدوري الانجليزي.

ودخل ماني أرض الملعب في الشوط الثاني، بدلا من أليكس أوكسليد تشامبرلين. وتلقى أسد التيرانجا تمريرة طويلة من جوردان هندرسون، ليسيطر على الكرة ويسدد نحو القائم القريب لمرمى نورويتش، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة، في الدقيقة الـ78.

واشارت الاحصائيات الي ان ماني وصل الي هدفه الـ100 حيث سجل 59 بالقدم اليمنى و27 بالقدم اليسرى و14 بالرأس.

ولم يكن السنغالي ساديو ماني هو اول لاعب في ليفربول يدخل نادي المئة، حيث سبقه عدد من اللاعبين من فريق الريدز.