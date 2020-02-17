دورات تدريبية للمرشدين الجدد بنقابة المرشدين السياحيين في الأقصر

نظمت نقابة المرشديين السياحيين بالأقصر دورات تدريبية للمرشدين الجدد بمقر النقابة حيث قامت النقابة بعدة محاضرات تاريخية وإسلامية ولمدة أسبوع، حاضر في الدورة مجموعة من أساتذة الحضارة الإسلامية والعصور الوسطى والحضارة الفرعونية.





بدأت الدورة التدريبية الدكتورة "أكرام حجاج " ماجستير فى التاريخ الإسلامى المصرى بأهمية التاريخ الإسلامي وبدء العصور الإسلامية فى مصر والآثار الإسلامية المترتبة عليها وماهية مقتنيات متحف الفن الإسلامى فى المحافظات المختلفة بمصر.





اقرأ ايضا:





وقدمت "إكرام " خلال محاضرتها إن التاريخ الإسلامي الذي بدأ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين، ومرورًا بقادة الأمة وعلمائها في مختلف العصور الإسلامية منبع ثر للثقافة الإسلامية لا ينضب، ومعرفة هذا التاريخ جزء من تكوين الشخصية الإسلامية، وعلى ضوء ماضي الأمة يتشكل حاضرها ويرسم لمستقبلها، وشجرة لا جذور لها لن يكون لها أغصان .





كما ألقى الدكتور "وائل" أستاذ الإرشاد السياحى محاضراته في مهارات المرشد السياحى والتى تكمن في أن الإرشاد السياحي هو واحد من المجالات الحيوية الحالية التي تتطلب التعامل المباشر مع الكثير من الاشخاص من مختلف الجنسيات لذا على المرشد السياحي أن يمتلك العديد من الصفات.



