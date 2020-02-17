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أخبار البلد

مايا مرسي: القومي للمرأة يدرس مقترحا بتعديل مادة ختان الإناث بقانون العقوبات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:26 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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امل مجدي
عقد المجلس القومي للمرأة أمس، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وبحضور جميع عضواته وأعضائه.

وبدأ الاجتماع بتهنئة المستشارة امل عمار بمناسبة فوزها كممثلة لجمهورية مصر العربية  بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد  لمدة عامين من ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٢ و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي  بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا  ممثلا عن إقليم الشمال  واهدتها الدكتورة مايا مرسى درعا تكريما لها وتقديرا لجهودها وتمثيلها مصر تمثيلًا مشرفا فى الخارج.

وناقش الاجتماع استعدادات المجلس لاحتفالات المرأة المصرية في مارس ٢٠٢٠ ،  وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى زيارة رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين ارورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لمصر مؤخرا لبحث التحضيرات لاستضافة مصر المنتدى والمزمع عقده فى شهر مارس المقبل ،مؤكدة أن هذا المنتدى يعد فرصة هامة لسيدات الاعمال المصريات لتبادل الخبرات مع سيدات الأعمال ضيوف المنتدى من جميع دول العالم.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس بصدد دراسة المادة المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات واعداد مقترح تعديل بشأنها ،  وعقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لابداء الراى بشأن هذا المقترح .

وتضمن الاجتماع  عرض انجازات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها فى شهر مايو من العام الماضي ، كما ناقش الاجتماع عقد شراكة مع البنك المركزي فى إطار بروتوكول التعاون الموقع خلال عام ٢٠١٧ وذلك بهدف توعية المرأة بالشمول المالى ، وانشاء مشروعات ذات مردود اقتصادى وبيئى على المرأة .
مايا مرسي: القومي للمرأة يدرس مقترحا بتعديل مادة ختان الإناث بقانون العقوبات
مايا مرسي: القومي للمرأة يدرس مقترحا بتعديل مادة ختان الإناث بقانون العقوبات
مايا مرسي: القومي للمرأة يدرس مقترحا بتعديل مادة ختان الإناث بقانون العقوبات
مايا مرسي: القومي للمرأة يدرس مقترحا بتعديل مادة ختان الإناث بقانون العقوبات
مايا مرسي: القومي للمرأة يدرس مقترحا بتعديل مادة ختان الإناث بقانون العقوبات
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