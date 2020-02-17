الخطة "زخم" لرفع قدرات الجيش الإسرائيلي

بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية رسميًا بتنفيذ في 1 يناير 2020 خطة الزخم الشاملة ، وهي جهد متعدد الأوجه لإعادة هيكلة الجيش وإعادة تركيزه على أنواع التهديدات التي يعتقد إسرائيل ستواجهها خلال السنوات الخمس القادمة. رئيس الاركان وضع كوهافي الإطار لخطة الزخم في أبريل 2019 ، وقضى كبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي الأشهر الستة قبل بداية 2020 في إعداد التفاصيل الدقيقة للإصلاح الشامل.

المبدأ التوجيهي للخطة الزخم هو أنه يجب كسب حرب مستقبلية في أسرع وقت ممكن ، الأمر الذي يتطلب من الجيش أن يكون لديه قائمة محددة بالأهداف ، والأسلحة اللازمة لضربهم والقدرة على القيام بذلك بسرعة. ويعتبر العدو الرئيسي لجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة - جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية المدعومة من إيران – والتى يحتفظ بترسانة هائلة من حوالي 130،000 صاروخ وقذيفة يمكنه استخدامها لمهاجمة المواقع الإستراتيجية والمراكز السكانية الإسرائيلية. في أي حرب مستقبلية ، يعتقد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سيتعين عليه هزيمة حزب الله بسرعة لخفض مقدار الوقت الذي يتعين على الميليشيا حزب الله أن تهاجم فيها إسرائيل. وافق وزير الدفاع نفتالي بينيت على الجوانب الرئيسية للخطة . قدم رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي أفيف كوهافي الجوانب الرئيسية لخطة الزخم لكبار ضباط الجيش.

قال كوهافي لهم: "التهديدات لا تنتظرنا نكون مستعدين لهم". الخطة تدعو إلى اقتناء واسع النطاق لصواريخ وطائرات بدون طيار وعربات مدرعة وبطاريات دفاع جوي وطائرات هليكوبتر وسفن إلى جانب تطوير المعدات الحالية . وتتطلب هذا زيادة كبيرة في الميزانية - والتي لم يتم إجراؤها بسبب عدم وجود حكومة تعمل بشكل كامل. في غضون ذلك ، سيمول جيش الدفاع الإسرائيلي خطة الزخم من خلال مخصصاته الشهرية الحالية للميزانية - محسوبة بأخذ ميزانية 2019 وتقسيمها إلى 12 قسط متساو - ومبلغ 3.8 مليار دولار الذي تمنحه الولايات المتحدة للجيش سنويًا كجزء من مذكره تفاهم وقّع عليها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. كما تمت الموافقة من الناحية النظرية على زيادة ميزانية الدفاع بقيمة ملياري شيكل (583 مليون دولار) ، لكن لم يتم تقديمها للجيش بعد. إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة ، فإن الفجوة بين ميزانية جيش الدفاع الإسرائيلي الحالية وما يحتاجه لتنفيذ خطة الزخم بالكامل من المحتمل ألا يتم سدها بالكامل.

تركز خطة الزخم على تحسين قدرة المخابرات العسكرية على تحديد الأهداف في أراضي العدو ، وتزويد القوات من مختلف أنحاء جيش الدفاع الإسرائيلي بأسلحة ومعدات أفضل وأكثر ، وتركيز التدريبات على نوع القتال الذي يتوقع من الجنود تجربة. بموجب الخطة. تنشئ رئاسة الاركان فريق عمل مخصصًا لاختيار الأهداف التي سيتم التوافق عليها بين المخابرات العسكرية والقوات الجوية الإسرائيلية والقيادة الإقليمية الثلاثة لجيش الدفاع الإسرائيلي. وستضم فرقة العمل العناصر عامله وستوسع استخدام التكنولوجيا - أي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة - في تحديد الأهداف المحتملة للضربات العسكرية. وقال رئيس الاركان في وقت سابق من هذا العام "هذا سيحسن عدد ونوعية الأهداف في المناطق المختلفة". يخطط كوهافي أيضًا لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على المعدات والأسلحة المحسنة لجيش الدفاع الإسرائيلي ، بما في ذلك مئات الملايين من الشيكل لتجهيز جنود الجيش في الخطوط الأمامية بمعدات أفضل مثل طائرة هيرميس إسرائيلية 450 بدون طيار تحلق فوق الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في 29 مايو 2018. (AFP / Jack وهناك خطه لشراء طائرات إضافية من طراز Hermes-450 ، وهو نموذج متوسط الحجم يمكن استخدامه في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والهجمات. بموجب الخطة ، سيحصل جيش الدفاع الإسرائيلي أيضًا على صواريخ موجهة بدقة من الولايات المتحدة كجزء من مبلغ 3.8 مليار دولار تقدمه واشنطن سنويًا إلى إسرائيل كل عام بموجب مذكرة التفاهم الموقعة من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2016. هذه الذخائر الموجهة بدقة هي عناصر أساسية في السماح لجيش الدفاع الإسرائيلي بتدمير مخابئ أسلحة العدو بشكل فعال مع أضرار جانبية أقل. ويخطط الجيش للاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي الخاصة به من أجل حماية أفضل للبنية التحتية والمراكز السكانية الرئيسية في البلاد. يهدف هذا إلى تضمين استراتيجية نشر جديدة للدفاعات الجوية الحالية وإنشاء نظام ثامن لقبة حديدية. يعتزم قياده القوات تغيير الطريقة التي تجري بها القوات الإسرائيلية مناورات تدريبية ، فهم سيركزون أكثر على القتال في البيئات الحضرية حيث من المرجح أن يخاض فيها الحروب في المستقبل. علما ان جيش الدفاع الإسرائيلي بصدد فتح العديد من منشآت التدريب الجديدة التي تحاكي البيئات الحضرية. من أجل تحسين مراقبة تنفيذ خطة الزخم.

يتمثل المبدأ التوجيهي لخطة الزخم ، والمعروفة بالعبرية باسم Tenufa ، في الاستفادة الكاملة من المناطق التي يتفوق فيها جيش الدفاع الإسرائيلي على أعدائه - القوة الجوية و المخابرات والتكنولوجيا . يخطط الجيش لاستخدام هذا التفوق للفوز في أي حرب مستقبلية في أسرع وقت ممكن ، مع فهم أنه كلما طال أمد الصراع ، ستظهر النتيجة كخسارة بغض النظر عن الجهة المنتصرة في ساحة المعركة. للقيام بذلك ، يعتقد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه يجب عليه تحسين قدرته بشكل كبير على تحديد أهداف العدو وضرب الكثيرين في أسرع وقت ممكن. لذلك أنشأ الجيش مجموعات عمل استخباراتية تجمع ممثلين من مختلف المجالات - الذكاء البشري ، و مخابرات الإشارة، والتحليل - للعمل معًا لإيجاد مثل هذه الأهداف بسرعة. "ما هي الخطة القائمة ؟ وقال كوهافي: "فيما يتعلق بالقدرة المتزايدة للغاية على اكتشاف العدو ، والقدرة المتزايدة للغاية على تدمير العدو ، وعلى التكامل الذي يسمح لنا بأن نكون فعالين للغاية". "إن تنفيذ خطة الزخم المتعددة السنوات سيتيح للجيش الإسرائيلي زيادة قدراته بشكل كبير. وقال إن الخطة ستزيد من فتك جيش الدفاع الإسرائيلي ... [إنها] ستخلق الظروف لتقصير مدة الحرب ". وبالتالي ، ستشمل خطته أيضًا تحسين جودة وكمية المعدات والأسلحة وإتاحة تلك القدرات لعدد أكبر من القوات من خلال تحسين التواصل وإمكانية الوصول (قوات الدفاع الإسرائيلية) في حالة الأنظمة التكنولوجية ، يعني هذا حرفيًا أن تتحدث جميع أجزاء جيش الدفاع الإسرائيلي.

سيتم تجسيد ذلك في برنامج كمبيوتر يشير إليه الجيش باسم "Waze of War" ، وهي مسرحية باسم تطبيق لبرنامج ، سيسمح للقادة رؤية الأهداف بسهولة على الخريطة ، سوف تتطلب الخطة أيضًا إعادة تنظيم أجزاء من الجيش للتركيز بشكل أفضل على التهديدات التي تواجه إسرائيل. على سبيل المثال ، يقترح كوهافي إنشاء منصب في هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي يركز فقط على الحرب ضد إيران ، بحيث يجمع كل المكونات المختلفة لهذا الجهد تحت سقف واحد. يصر جيش الدفاع الإسرائيلي على أنه سيستمر في المضي قدمًا في جوانب الخطة غير المقيدة بالميزانية ، بصرف النظر عن كيفية حل مشكلات التمويل. "الخطة المتعددة السنوات ليست مجرد أموال ، وليس فقط عن المشروعات". وقال كوهافي في إشارة إلى عدم الاستقرار السياسي في اسرائيل والدول الشرق الاوسط : "التحديات من حولنا لا تسمح لنا بالانتظار - وبالتالي ، على الرغم من التعقيدات ، فإن خطة معدة للسنوات الحالية والقادمة".

وجهت جيش الدفاع الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية انتقادات كبيرة للقوات البرية بخصوص كفاءتها.

اقترح اقتراح كوهافي "وحدات المناورة" التابعة للجيش - أي المشاة والدبابات - في المقدمة ، بينما يعزز بشكل كبير تمويل سلاح الجو الإسرائيلي. بالإضافة إلى إنشاء منصب هيئة الأركان العامة الذي يركز على إيران - التفاصيل التي لم يتم تحديدها بعد - سيخرج جيش الدفاع الإسرائيلي لواءً واحدًا كاملًا مدرعًا يشغل مركبات قديمة ويخرج من الخدمة عددًا من الدبابات القديمة. سيتم أيضًا استبدال سربتين جويتين تشغلان طائرات قديمة بأخرى جديدة تطير بطائرات أكثر تقدمًا ، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الطائرات من طراز F-35 أو طائرات F-15 مُحدثة. في السنوات القادمة ، ستحل القوات الجوية أيضًا محل أسطولها من طائرات النقل الثقيلة سيكورسكي CH-53 البالغة من العمر 51 عامًا إما من طراز بوينج CH-47 Chinook أو CH-53K King Stallion. القرار النهائي بشأن الطائرات لم يتخذ بعد. ستتم إعادة هيكلة قيادة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الإسرائيلية مع نشر نظام للدفاع الجوي على مستوى البلاد ، لتحل محل الطريقة الحالية المتمثلة في امتلاك بطاريات الجيش المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والانتقال إلى المناطق التي يتوقع جيش الدفاع الإسرائيلي أن يشاهد فيها إطلاق الصواريخ. مع الحصول على بطاريات إضافية وصواريخ اعتراضية محسّنة على الرغم من أن البعض قد يحتاج إلى تحريكها من حين لآخر لتوفير تغطية أفضل - وسيتم تشغيلها مركزيًا في مكان واحد. يفكر جيش الدفاع الإسرائيلي في إنشاء طبقة جديدة من مجموعة الدفاع الجوي - المكونة حاليًا من القبة الحديدية قصيرة المدى ، وأنظمة ديفيدز سلينج متوسطة المدى ، وأنظمة السهم بعيد المدى - لمواجهة الصواريخ وقذائف الهاون ذات المدى الأقصر.

كما سيخلق الجيش فرقة قتالية جديدة ، القسم 99 ، تضم لواء كفير. للبدء ، ستكون هذه الوحدة تحت قيادة القوات البرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي ، ولكن بمجرد تشكيلها وتشغيلها بالكامل ، سيتم نقلها إلى القيادة الشمالية أو الجنوبية أو الوسطى. سيتم تحويل لواء Kfir إلى وحدة مشاة كاملة "متفوقة" في عملية من المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات على الأقل. حتى الآن ، سركز اللواء فقط على مكافحة الإرهاب الفلسطيني ، معظمه في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. هذه العملية ، التي ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام ، ستضع لواء كفير على قدم المساواة مع ألوية المشاة الأخرى التابعة للجيش ، والتي يتم تدريبها على القتال على جميع الجبهات. أطلق جنود من لواء كفير في جيش الدفاع الإسرائيلي النار على أهداف خلال تدريبات في وادي الأردن في 28 نوفمبر 2017. من المتوقع أن يبدأ هذا الصيف بتمارين لإعدادهم للقتال على الجبهة الشمالية لإسرائيل. من أجل تحويل الوحدة بالكامل إلى لواء مشاة "متفوق" ، ستحتاج كفير أيضًا إلى تجهيزها وتدريبها على استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ، وستتطلب أيضًا مئات الجنود - عملية تجنيد من المتوقع أن تأخذ ما لا يقل عن عامين. في نهاية المطاف ، سيحتاج اللواء إلى حاملات جند مدرعة ، وكان الجيش يفكر في نوع وسرعة الحصول عليها. داخل القوات البرية - المسؤولة عن تطوير التقنيات القتالية وتدريب الجنود ، وليس لقيادتهم في زمن الحرب - سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بإنشاء وحدة تجريبية جديدة تعرف باسم "لواء الهجوم" ، والتي ستضم كل من القوات البرية والقوات الجوية في من أجل تسهيل تكتيكات القتال المتكاملة بشكل أفضل التي تستخدم كل من الأصول البرية والجوية. وبموجب هذه الخطة ، ستجعل القوات البرية التدريب القتالي الحضري أولوية أعلى للجنود ، لأن قوات العدو التي يتوقع جيش الدفاع الإسرائيلي الآن قتالها هي مجموعات إرهابية عامة تعمل من داخل المناطق المكتظة بالسكان ، بدلًا من الجيوش الوطنية الدائمة في الماضي. خطة الزخم لا تتعامل على نطاق واسع مع البحرية الإسرائيلية. ومع ذلك ، فإن أحد جوانب هذا الفرع المتأثر هو امتلاك أربع سفن صواريخ جديدة من طراز Saar-6 خلال السنوات الثلاث القادمة ، والتي ستكون مهمتها الدفاع عن منصات استخراج الغاز الطبيعي الناشئة من دولة إسرائيل.