أمير عزمي مجاهد: مباراة السوبر خارج التوقعات

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، المدرب العام لفريق "إف سي مصر"، أن مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر يوم الخميس المقبل، خارج التوقعات.





وقال أمير عزمي، في تصريحات إذاعية، إن "نسبة فرص فوز كل فريق متساوية، خاصة بعد الشكل المميز للزمالك في لقاء السوبر الأفريقي".





وأضاف "تفوق الزمالك على الترجي كان بسبب الضغط الجماعي من جميع اللاعبين على الفريق التونسي في منطقة وسط الملعب، وذلك ساهم بشكل كبير في حصول الزمالك على أفضلية كبيرة في الكرات المشتركة وجعل الفريق يستحوذ على الوسط".





وتابع "في الدوري الزمالك يضغط بشكل فردي في وسط الملعب، وليس بالشكل الذي ظهر به في لقاء الترجي التونسي".





وأبدى "رفضه لما يتردد بشأن تخوف عناصر الزمالك من الأهلي أو وجود قلق من هذه المواجهات، حيث يمتلك الفريق عناصر تمتلك الخبرة الدولية والشخصية".





وواصل "الأهلي في مباريات القمة عندما يسجل يسعى لزيادة عدد أهدافه، أما الزمالك فعندما يسجل تكون لديه رغبة في تأمين الفوز، وذلك يتسبب في انتهاء اللقاء بالتعادل، أو عدم تحقيق انتصار كبير".



