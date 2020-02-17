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تكنولوجيا

تسريب ثاني صورة لساعة Oppo الذكية الجديدة| شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع جى إس إم آرينا التقنى أحدث صورة لساعة Oppo الذكية الجديدة، وهى الصورة الثانية بعد نشر أخرى من قبل، حيث كشف عنها بريان شين رئيس شركة أوبو الصينية.

وتأتي الساعة بزجاج منحني ثلاثي الأبعاد، بحسب التغريدة التي نشرها بريان حسابه الرسمى على منصة تويتر، واصفًا ساعة Oppo smartwatch بأنها ستغير المنافسة فى سوق الساعات الذكية تمامًا.

تأتي Oppo smartwach بشكل وتصميم مشابه بشكل كبير ساعة آبل الذكية الشهيرة، إلا أن الفارق الوحيد بينهما هو أن ساعة أوبو تأتي بزر تحكم علوي وآخر سفلي، عكس آبل التي تأتي بزر تحكم واحد فقط فى المنتصف.

وكان قد كشف أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة أوبو عن أول صورة للساعة الذكية الجديدة بنفس الطريقة على تويتر، وكان من المتوقع أن يتم الكشف عنها فى مؤتمر الهواتف العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية، إلا أنه بعد إلغاء المؤتمر بسبب فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى تستعد علامة أوبو Oppo لتحضر مفاجأة جديدة لعشاقها حول العالم من مستخدمي أندرويد لعام 2020، وهى Find X2، وسيأتي الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بمعدل عرض 120Hz، ما سيجعلها واحدة من أجمل شاشات الهواتف الذكية من فئة Flagship في 2020.

ويحتوي Find X2 على معالج قوي من نوع Snapdragon 865، كما سيدعم الاتصال بتقنية 5G الجيل الخامس، وتمتلك كاميرته ميزة autofocus لوضعيات أفضل للتصوير، مع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة جبارة، وستبلغ 50 وات للشحن اللاسلكي، وهو رقم غير مسبوق.
تسريب ثاني صورة لساعة Oppo الذكية الجديدة| شاهد
تسريب ثاني صورة لساعة Oppo الذكية الجديدة| شاهد
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