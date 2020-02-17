رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدين من بنك مصر والجامعة الأمريكية.. والإعلان تطبيق نظام إدارة العملية التعليمية الإلكتروني بالكليات

- رئيس جامعة بنى سويف يستقبل الرئيس التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية

- تشكيل لجنة لاختيار القيادات الإدارية في جامعة بني سويف

- استقبال وفد من بنك مصر لبحث التعاون

- بحث سبل تدريب وتأهيل خريجي كليات جامعة بني سويف





شهدت جامعة بني سويف اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة العديد من الأحداث والفعاليات من أهمها استقبال الدكتور منصور رئيس جامعة بنى سويف، مها فخرى الرئيس التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، بحضور الدكتور حماده محمود منسق المشروع بجامعة بنى سويف، والدكتور مينا يوسف المدير الإقليمي للمشروع بالجامعة.





وأكد الدكتور منصور أن المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة تم إنشاؤه من ضمن 21 مركزًا في 14 جامعة مصرية بدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.





وأشادت مها فخرى بدعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالمركز الجامعي للتطوير المهني وإيمانه منه برسالة المركز في خدمة الطلبة وإعدادهم لسوق العمل بعد استضافته لفعاليات المائدة المستديرة والتي نظمها المركز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبحضور نخبة من أصحاب الأعمال من 36 شركة بالقطاع الخاص حيث تم النقاش حول مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل المصري.





وترأس رئيس جامعة بنى سويف اجتماع مجلس إدارة وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات وأعضاء مجلس الإدارة .





ووافق الدكتور منصور خلال الاجتماع على تطبيق نظام إدارة العملية التعليمية الإلكتروني بكليات الجامعة، بعد أن تم تطبيقها بكلية الطب مؤكدا على أهمية استخدام التعليم الإلكتروني لمواكبة التغيرات المعاصرة، وتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك خطة التحول الإلكتروني الذكي التي تنتهجها الدولة.





وناقش الاجتماع تفعيل موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف الارتقاء وتوفير التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات والارتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها.





وأعلن رئيس الجامعة الموافقة على تأسيس مركز شركات استراتيجية بالجامعة لتطوير العملية التعليمية بما يتضمن تطوير اللوائح والبرامج وطرق التدريس.





وترأس رئيس جامعة بنى سويف اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتعليم والطلاب، والمستشار المالي والقانوني، ومدير المركز وأعضاء المجلس.





وناقش الدكتور منصور الموضوعات المقدمة من مكتب التعاون الدولي فيما يتعلق بتبادل الأساتذة وإمكانية استضافة أساتذة زائرين وطلاب دكتوراه. كما استعرض ما يخص مكتب المعامل والأجهزة والذى مثل الجامعة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مع ممثلي مكاتب بنوك المعامل والأجهزة على مستوى جميع الجامعات المصرية. كما ناقش رئيس الجامعة الاحتياجات التمويلية لدعم وتسيير عمل المشروعات البحثية لمكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية .





ووافق المجلس برئاسة الدكتور منصور على إطلاق مبادرة ONE DAY TICO TRIP والمقدمة من مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا للقيام بزيارات ميدانية للمعامل البحثية لكليات الجامعة وذلك بهدف زيادة الوعى الطلابي بإمكانيات الجامعة التكنولوجية في تنفيذ أفكارهم وابتكاراتهم داخل معامل وأجهزة الجامعة ومع أساتذتها.





واستعرض الدكتور منصور تقريرا مقدما من مكتب التصنيف الدولي عما تم إنجازه في الفترة من أكتوبر 2019 إلى فبراير 2020 ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى الجامعة في التصنيف مؤكدا أن الجامعة قد استعدت للاحتفال بعيد العلم حيث وجه بتشكيل لجنة لتنظيم الاحتفالية والتي سيتم خلالها منح جوائز الجامعة "التشجيعية، التفوق، التقديرية، أفضل رسالة ماجستير، دكتوراه، أفضل بحث".





و عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بني سويف، اليوم، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء اللجنة، لاختيار عدد من الوظائف القيادية كان قد سبق الإعلان عن التقدم لها. وهي أمين عام الجامعة المساعد بشرق النيل، ومدير عام كلية تجارة، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي، ومدير عام المشتريات والمخازن.





وضمت لجنة الاختيار عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية التجارة، ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، وسكرتير عام المحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان، لا جراء المقابلة مع المتقدمين للوظائف القيادية بالجامعة.





وأكد الدكتور منصور أن اللجنة استعرضت المتقدمين للوظائف واهم الانجازات والمقترحات المقدمة من كل مرشح، حيث تم وضع معايير يأتي على رأسها الكفاءة الادارية والتنظيمية والمهارات القيادية والخبرات السابقة والتاريخ الوظيفي والسمات الشخصية والمهارات والقدرات العملية، اضافة الى المعايير الخاصة بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي.





و إستقبل جامعة بني سويف ، ظهر اليوم، وفد رفيع المستوى من بنك مصر لبحث سبل التعاون بين الجانبين لخدمة المجتمع السويفي بحضور الاستاذ عادل عبد اللطيف رئيس قطاع فروع بنك مصر، والأستاذ جمال عز الدين مدير منطقة شمال الصعيد والاستاذ رضا محمود نائب منطقة شمال الصعيد والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة.

وقال الدكتور منصور خلال اللقاء انه سيكون هناك مشاركة مجتمعية من البنك لبحث سبل تدريب وتأهيل خريجي كليات الجامعة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة لربط التعليم بسوق العمل، كما سيتم بحث الخدمات التي يقدمها البنك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمتمثلة في المحفظة الالكترونية والتي من خلالها يستطيع الفرد دفع كافة الفواتير الكترونيا.

وأشار رئيس الجامعة أن بنك مصر حريص على تفعيل التعاون مع جامعة بني سويف والتي تعد من كبرى الجامعات المصرية نظرًا لتميزها العلمي والطبي والخدمي مضيفًا ان البنك يُعد أداة مالية وطنية يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية المجتمع.



