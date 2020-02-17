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محافظات

إحالة 26 موظفا للتحقيق في الأقصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:33 م
احالة 26 موظفا للتحقيق
احالة 26 موظفا للتحقيق فى الاقصر
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شمس يونس
قام رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر محمد سليمان، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من المصالح والخدمات الحكومية، لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الوحدات الصحية بإسنا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأسفرت الحملة، عن إحالة 26 موظفًا، بوحدة أصفون الصحية، للتحقيق لعدم انضباطهم في العمل وتركهم العمل بدون سند من القانون، وتحررت المذكرات القانونية ضدهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وأكد رئيس المركز، أنه سوف يقوم بالمتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز وقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام.

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