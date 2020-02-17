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توك شو

"من فضلك وشكرا".. كلمات سحرية يجب التمسك بها.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:21 م
من فضلك وشكرًا..كلمات
"من فضلك وشكرًا"..كلمات سحرية يجب التمسك بها.
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فرح علاء الخولي

قالت شادن عصاد الدين، راوية قصص اطفال، إنها تحاول عمل نوع جديد من قصص الأطفال غير القصص التقليدية التي تتمثل في الاميرات والقصور والحيوانات، وأنها تعمل على تأليف قصص تواكب العصر وعقول الأطفال المطلعة على كثير من الأمور لتعدد وسائل المعرفة.

وتابعت شادن عصام الدين، من خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن من خلال تلك القصص ايضًا تحاول التواصل مع الأفراد المحيطة بهم سواء على نطاق الأسرة أو المدرسة وكيفية استقبال المعلومات المختلفة و الاستفسار والتساؤل عن كل ما يدور في اذهانهم، موضحة ان يجب كسر حاجز الخوف عند الأطفال في حاجة طرح الاسئلة او ما شبه ذلك.

وأضافت راوية قصص الأطفال، أن من الضروري على الآباء أن يقربوا العلاقات بينهم وبين أطفالهم، والحرص على قضاء أكبر فترة ممكنة مع الأنباء لان هذا يوطد العلاقة بينهم ويشعرهم بالأمان والاطمئنان.

واكدت على ان يجب عدم اختزال علاقتنا مع ابنائنا من خلال الـ 10 دقائق الذي نجلس فيها مع بعضنا البعض على وجبة الغذاء، والحفاظ على الأوقات المقدسة للعائلة وعدم تفضيل عليها اي شخص او شئ اخر.

واوضحت ان الهدف من الروايات هو عدم التلقين ولكن غرس المواقف والقيم الجميلة والكلمات السحرية التي تنم عن الاخلاق مثل "من فضلك، إذا سمحت، وشكرًا" من خلال المواقف الطريفة والمثيرة.

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