استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بني سويف

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بالمرور على مركز طبي ناصر ومتابعة فرق الحملة التي بلغ مستهدفها بمكتب الصحة داخل المركز الطبي" ٢٨٣٣٦" طفل، بعدد" ٥٢" فرقة متحركة وفرقة ثابتة.

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كما تم المرور على مخزن طعوم إدارة ناصر الصحية وعلى كافة مكاتب الإدارة الصحية الإدارية، وغرف المركز الطبي والصيدلية وفريق حملة دعم صحة المرأة ووجه الدكتور وكيل الوزارة الدكتورة نعمة مسلم مدير الإدارة الصحية بإعادة توزيع مكاتب العاملين بالإدارة وتخصيص غرفة لحفظ الملفات القديمة، والتأكيد على نظافة المكان.





كما تم المرور على وحدة صحة الأسرة بقرية الزيتون حيث يبلغ مستهدف حملة شلل الأطفال بالقرية(٢٧١٧) طفلا بمعدل ٧ فرق متحركه وفرقة ثابته، كما تم المرور على معمل الوحدة والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة وعيادة الأسنان، والتأكيد على صيانة أجهزة عيادة الأسنان ومتابعة فريق حملة دعم صحة المرأة شارك في المرور الدكتورة أمنية حسن مدير الوقائي بالمديرية.