AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بني سويف

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:59 م
الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بالمرور على مركز طبي ناصر ومتابعة فرق الحملة التي بلغ مستهدفها بمكتب الصحة داخل المركز الطبي" ٢٨٣٣٦" طفل،  بعدد" ٥٢" فرقة متحركة وفرقة ثابتة.

إقرا أيضا:

الكشف على 1141 مواطنا بقرية التضامن بسمسطا جنوب بني سويف

كما تم المرور على مخزن طعوم إدارة ناصر الصحية وعلى كافة مكاتب الإدارة الصحية الإدارية، وغرف المركز الطبي والصيدلية وفريق حملة دعم صحة  المرأة  ووجه  الدكتور وكيل الوزارة الدكتورة نعمة مسلم مدير الإدارة الصحية بإعادة توزيع مكاتب العاملين بالإدارة وتخصيص غرفة لحفظ الملفات القديمة، والتأكيد على نظافة المكان.


كما تم المرور على وحدة صحة الأسرة  بقرية  الزيتون حيث يبلغ مستهدف حملة شلل الأطفال بالقرية(٢٧١٧) طفلا بمعدل ٧ فرق متحركه وفرقة ثابته، كما تم المرور على معمل الوحدة والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة وعيادة الأسنان، والتأكيد على صيانة أجهزة عيادة الأسنان ومتابعة فريق حملة دعم صحة المرأة شارك في المرور الدكتورة أمنية حسن مدير الوقائي بالمديرية. 

استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بني سويف
استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بني سويف
استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بني سويف
استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بني سويف
استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

صحة كفر الشيخ: نستهدف تطعيم 539 ألفا ضد مرض شلل الأطفال.. صور

محافظ بني سويف يطلق إشارة البدء للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تصل قرى ونجوع أسوان .. صور

تعرف على أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغردقة

ترشيحاتنا

صوروا لهن مقاطع جنسية.. 10 آلاف جنيه تسعيرة يوم القاصر في عصابة تزويج الفتيات للأثرياء العرب

بالأسماء.. 1.7 مليون دولار مكافآت لـ 8 مذيعين بالجزيرة.. ومغردون: ثمن كذب مرتزقة قناة الجزيرة

حكم كتابة اسم المتوفى على القبر .. الإفتاء تجيب

65 مليونا فى الحجر الصحى.. الصين تكشف مفاجأة حول عدد ضحايا فيروس كورونا

فتاة عشرينية تختنق حتى الموت خلال مشاركتها في مسابقة أكل.. شاهد ما حدث

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون

وجبات بعد التمرين .. أكلات لزيادة ونقصان الوزن بعد الجيم

طلعت حرب.. حكاية ميدان استغله جمال عبد الناصر والضباط الأحرار لمحو رموز الملكية في مصر