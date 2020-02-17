دينا الشربيني تبدأ تصوير لعبة النسيان

بدأت النجمة دينا الشربينى، تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" ، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية .



