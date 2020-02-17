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فن

دينا الشربيني تبدأ تصوير لعبة النسيان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:01 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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شيرى نبيل
بدأت النجمة دينا الشربينى، تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" ، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية .

من ناحية أخري أوشكت دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذى يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ.

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