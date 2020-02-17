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نظارة شمسية وسماعات.. كواليس طعن رجلي دين داخل كنيسة بروسيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
أذاعت فضائية روسيا اليوم فيديو للحظة دخول منفذ عملية طعن رجلي دين في كنيسة بموسكو.

واوضحت روسيا اليوم ان منفذ الطعن دخل راكضا إلى الكنيسة صباح اليوم وهو يرتدي نظارة شمسية وفي أذنيه سماعات، مغطيا رأسه ومرتديا قفازات طبية.


وأشارت روسيا اليوم إلي أنه عندما اقترب أحد رجال الدين من منفذ الطعن مستفسرا عن سبب اندفاعه هذا، قام الرجل بطعنه ومن ثم طعن رجل دين آخر.

وأفادت روسيا اليوم، أنه تم نقل الجريحين إلى المستشفى وتوقيف المعتدي، وهو حاليا في أحد أقسام شرطة موسكو.

وأكدت أن الجاني قدم إلى موسكو بدافع العثور على عمل، وأنه ارتكب فعلته الشائنة هذه بدافع الشغب.






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