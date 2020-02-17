وفود سياحية ماليزية ويابانية تزور المناطق الأثرية في الفيوم ..صور

شهدت مناطق آثار الفيوم توافد العديد من الزوار من جنسيات مختلفة اليوم.





وزار وفد يابانى هرم اللاهون بالفيوم وقاموا بالدخول إلى حجرة الدفن الملكية بالهرم، والتقطوا بداخلها العديد من الصور التذكارية واصطحبهم عادل سعد مندى مفتش الآثار بالمنطقة.





كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن فى 28 يونيو الماضى.





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صرح بذلك سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم ، وأضاف أن وفدا من ماليزيا قام بزيارة معبد قصر قارون وقاموا بالتجول فى ردهات وصالات وسطح المعبد . ورافقهم صابر عطيه دويب ومحمود مصطفى مفتشى الاثار .ومما يذكر ان قصر قارون موقع أثري عبارة عن معبد في مدينة أثرية يقع بالقرب من بحيرة قارون.





ومعبد قصر قارون هو عبارة معبد من العصر اليونانى، ولا علاقة له بقارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم؛ والذى قال الله عنه "فخسفنا به وبداره الأرض".