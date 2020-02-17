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فن

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها الفن نهائيا .. تفاصيل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:22 م
باسمة
باسمة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة اللبنانية باسمة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن فيه عن اعتزالها الفن نهائيا وهو ما تسبب فى حالة من الصدمة إلى المقربين منها. 

وقالت باسمة : "أنا أعلن اعتزالي الفن أحبائي لأخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين". ولم يعد بالإمكان بعد ذلك الدخول إلى الحساب وهو ما قد يشير إلى أنها قامت بإلغائه.

وجاء قرار باسمة كصدمة لجمهورها الذى علق على هذا الأمر بالرفض ومطالبتها بالتراجع عن قرارها. 

وكانت باسمة قدمت عدد من الاعمال الفنية على مدار 22 عاما ولعل من ابرز اغانيها "وشوشني حبيبي سمعني كلام" و"في قربك وبعدك حياتي عشانك" في العام 1998.



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