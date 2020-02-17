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محافظات

توفير فرص عمل للشباب.. محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لسماع شكواهم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:02 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ٥٧ مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعي، للاستماع لشكواهم ومطالبهم والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ووكلاء وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وممثلي الصحة والتربية والتعليم، ومجالس المدن، والتفتيش المالي والإداري، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى.


وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم بفحص شكوى أهالي منية الحيط التابعة لمركز إطسا، بشأن انهيار الحائط الساند لمنطقة المقابر بجوار الوحدة الصحية بالقرية مما يعيق حركة السير، كما استمع لمطلب أهالي قرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، بشأن توصيل خدمات الغاز الطبيعي لمنازلهم، موجهًا بدراسة مطلبهم.


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وأضاف المتحدث أنه من ضمن الطلبات طلب لمواطن لعلاج ابنه على نفقه الدولة، فضلًا عن عدد من الطلبات لتوفير العلاج اللازم، لافتًا إلى أن المحافظ وجه ممثلي مديرية الصحة بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم للحالات المرضية.


ووجه محافظ الفيوم بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، موجهًا مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات وممثلي الجمعيات الأهلية بعمل مشروعات للأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن ترخيص أكشاك بالقرى.


كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الحالات، بجانب توفير المساعدات العاجلة والمالية لعدد من الحالات المستحقة.


وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة بدراسة منح حالتين إنسانيتين قروضًا حسنة تساعدهما على مواجهة ظروف الحياه، كما وجه مسئولي البيئة ومجلس مدينة الفيوم بسرعة إزالة تراكمات القمامة بمنطقة عزبة العرب خلف مدرسة نفيسة الحصري.

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