شاهد.. فيضانات عارمة تجتاح مناطق متفرقة في بريطانيا بعد العاصفة دينيس

نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو لفيضانات المملكة المتحدة بعد أن اجتاحت مناطق مختلفة.





وأوضحت روسيا اليوم أن الفيضانات اليوم الاثنين، ا جتاحت مناطق مختلفة من المملكة المتحدة إثر تعرضها للعاصفة "دينيس" منذ أيام.





ويظهر في الفيديو غرق جسر "دارلي" بمقاطعة ديربيشاير، وفيضانات غزيرة في منطقة ويلز.





يذكر أن مقاطعة ماكدويل في ولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة شهدت إعلان حالة الطوارئ، إثر فيضانات اجتاحت الطرق.





و أعلنت هيئة الطقس الوطنية، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخرا، حالة الطوارئ بعد وقوع فيضان مفاجئ، يأتى ذلك بعد أن شهدت بعض المناطق التى تقع غرب العاصمة واشنطن هطول نسبة كبيرة من الأمطار وصل علوها فى الساعات الأخيرة لأكثر من 3 بوصات، خاصة على طول نهر بوتوماك.

