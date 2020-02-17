في حب مصر أمسية شعرية بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم أمسية شعرية زجلية تحت عنوان (في حب مصر)، وذلك استكمالًا لفعاليات الأسبوع البيئي بجامعة الفيوم وتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور أشرف السيد عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بحضور الدكتور مصطفى محمود أبو حمد مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية والأستاذ الدكتور محمد دياب رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب وذلك اليوم الإثنين الموافق 2020/2/17.





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وأوضح الدكتور محمد دياب أن كلية السياحة من أولى الكليات الحاصلة على الاعتماد والجودة بجامعة الفيوم وأشاد بإعجابه بإقامة مثل هذه الأمسيات الشعرية بكلية السياحة كنوع من التثقيف والترفيه عن الطلاب.





وأدار الأمسية الدكتور محمد دياب واستعرض عدد من القصائد الشعرية في حب مصر، وتخلل الأمسية عدد من قصائد الطلاب من كليتي الآداب والسياحة والفنادق.



