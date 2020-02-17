430 دولارا جائزة أفضل قط.. فيتنام تستضيف أول مهرجان وطني للقطط

أذاعت فضائية يورونيوز فيديو لتنظيم فيتنام أول مهرجان وطني للقطط والذي ضم أكثر من 60 قطة أصلية.





وأوضحت يورونيوز أنه يقيم اكبر اتحاد في العالم للقطط العرض الإفتتاحي الذي يضم نحو 12 سلاسة مختلفة من القطط من بينها القط البريطاني قصير الشعر.





وأشارت يورونيوز إلى تنافس القطط في المهرجان على جوائز مختلفة من بينها جائزة أفضل 10 قطط صغار وكبار بالاضافة إلى جائزة أفضل قط والتي بلغت قيمتها 430 دولارا.





وقالت يورونيوز أن مهرجان القطط تزامن مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد ما دفع العديد من المشاركين إلى وضع أقنعة خوفا من انتقال الفيروس .





واكدت يورونيوز ان هناك سبع قطط تمكنت من الفوز بلقب "الأفضل في سلالتها



