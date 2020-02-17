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أخبار العالم

إيران تعرض المساعدة على حكومة لبنان.. وتعترف بدعم المليشيات الإرهابية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
عرضت إيران اليوم الإثنين، المساعدة على الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، معترفة بدعمها المليشيات في لبنان بما في ذلك حزب الله وحركة أمل.

وبحسب "رويترز"، قال علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني إن طهران مستعدة لتقديم يد المساعدة إلى الحكومة اللبنانية في ظل ما يتعرض له الاقتصاد اللبناني من أزمة خانقة.

ونقل مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون عن لاريجاني قوله: "نتمنى للحكومة الجديدة النجاح ونحن مستعدون للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي". وذلك خلال لقاء جمع الجانبين، اليوم الاثنين، في إطار زيارة يقوم بها رئيس البرلمان الإيراني إلى بيروت.

وأضاف لاريجاني:"نحن لا نخفي دعمنا للمقاومة والمفاوضات التي أجريناها اليوم مع المسؤولين اللبنانيين شملت كل سبل التعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية".

وتعتبر إيران لبنان من بين أهم أجزاء "الهلال الشيعي" في المنطقة، الذي تطلق عليه طهران اسم "محور المقاومة"، حيث تقدم الدعم للمليشيات المسلحة وتخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وشن حروب بالوكالة ضد خصوم طهران.

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