أيوة جدع.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويرد على قرار منعه من الغناء.. فيديو





وظهر محمد رمضان بالفيديو مستعرضا جمهورة بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء وعلق على الفيديو قائلا "ثقة في الله نجاح أغنية ايوة جدع قريبا جدا على قناتي الرسمية بيوتيوب".





وانهالت التعليقات من متابعيه علي الفيديو وجاءت الردود بين "منور" و " فنان" و" ربنا يهديك"و " أسطورة".





وأصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر قرار أمس بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم إعطائه تصاريح الغناء.

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو من أغنيته الجديدة" أيوة جدع".