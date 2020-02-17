الصحة الكويتية تحذر من هذا المستحضر .. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة الكويتية عن عدم تسجيل مستحضر تخفيض الوزن «(lorcaserin) -Belviq XR» في الكويت، التي طالبت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسحبه من الأسواق بسبب نتائج دراسات سريرية أظهرت ارتفاع عدد المصابين بالسرطان جراء استخدامه.





وأكدت مصادر صحية لـصحيفة «الراي» الكويتية عدم تسجيل أو استخدام المستحضر في البلاد.





واشار المصدر إلى أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية متمثلة في قسم التسجيل تتخذ خطوات مشددة نحو الإجراءات الخاصة بتسجيل الادوية والمستحضرات بما يضمن سلامة تداول الأدوية داخل البلاد.



