AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الصحة الكويتية تحذر من هذا المستحضر .. اعرف التفاصيل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:57 م
وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية
Advertisements
محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة الكويتية عن عدم تسجيل مستحضر تخفيض الوزن «(lorcaserin) -Belviq XR» في الكويت، التي طالبت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسحبه من الأسواق بسبب نتائج دراسات سريرية أظهرت ارتفاع عدد المصابين بالسرطان جراء استخدامه.

وأكدت مصادر صحية لـصحيفة «الراي» الكويتية عدم تسجيل أو استخدام المستحضر في البلاد.

واشار المصدر إلى أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية متمثلة في قسم التسجيل تتخذ خطوات مشددة نحو الإجراءات الخاصة بتسجيل الادوية والمستحضرات بما يضمن سلامة تداول الأدوية داخل البلاد.

وبيًن المصدر ان ذلك يأتي تطبيقا للتوجيهات الوزارية باستمرار مواكبة التطورات الكبيرة والمستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية العالمية، لتحديث آلية استيراد الدواء وتداوله وتسجيله في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. تعرف على عدد زيجاتها وصدمتها العاطفية

وجبات بعد التمرين .. أكلات لزيادة ونقصان الوزن بعد الجيم

شقي طول عمره.. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

إصابة مروعة لنجم الهلال السعودي خلال لقاء أهلي دبي

بالأسماء.. 1.7 مليون دولار مكافآت لـ 8 مذيعين بالجزيرة.. ومغردون: ثمن كذب مرتزقة قناة الجزيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون

وجبات بعد التمرين .. أكلات لزيادة ونقصان الوزن بعد الجيم

طلعت حرب.. حكاية ميدان استغله جمال عبد الناصر والضباط الأحرار لمحو رموز الملكية في مصر