كشف غموض سرقة مصوغات عجوز بشرق النيل في بني سويف

نجحت مباحث مديرية أمن بني سويف بإشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء زكريا صالح، في ضبط متهم سرق مصوغات خاصة بمسنة بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعه وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.





تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف العميد محمد عبد الوهاب، اخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف العميد هشام فريد، بتلقيه بلاغ من، "نور. ت. م" 64 سنة، مقيمة بياض العرب، دائرة مركز بني سويف شرق النيل، بسرقة مصوغاتها بواسطة "ملثم"، بالإكراه.





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على الفور كلف العميد محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث، لضبط المتهم.





شكل العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية فريق بحث من وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف، ضم كلا من: العقيد مصطفى كامل مفتش مباحث المركز، الرائد أحمد عبد العظيم رئيس وحدة مباحث المركز ومعاونيه، النقيبان أحمد سمير جابر ومحمد قاسم.





وتبين من تحريات مباحث مركز بني سويف، سرقة "قرط ذهبي، خاتم ودبلة"، من السيدة المذكورة، بتثبيتها بالإكراه وإشهار سكين المطبخ في وجهها، لتجريدها من الحلي التي كانت تتزين بها، بواسطة "ملثم"، تسلل إلى منزلها المكون من طابقين بناحية بياض العرب.





وأوضحت التحريات أن المتهم صعد إلى سطح المنزل في ساعه مبكرة من الصباح، فتفاجأت المجني عليها، بوجوده أثناء صعودها لسطح منزلها، لوضع الطعام إلى الطيور، فخرج عليها واضعا قبضة يده على فمها، بعد ان دفعها، حتى لا تصدر صوتًا واصطحبها إلى الطابق الأرضي، وجردها من حليها وفر هاربًا.





بتكثيف البحث والتحري عن الجاني، تبين أنه على صلة قرابة بالمجني عليها ويدعى"إيهاب. ف. ش. م"، 25 سنة، عامل في شركة خاصة، مقيم بياض العرب، دائرة مركز بني سويف، تم ضبطه وتحديده بواسطة قوة من مباحث المركز، قادها الرائد أحمد عبد العظيم رئيس المباحث ومعاونيه، حيث اصطحبت القوة المتهم إلى مركز الشرطة لاستجوابه، بعد تقنين الإجراءات القانونية.





باستجواب المتهم أقر بسرقته للمصوغات السالفة الذكر وبيعها، مرشدا عن مكان بيع المصوغات الذهبية، حيث قامت المباحث بإعادتها وتسليمها للمجني عليها، وتبين من خلال استجواب المتهم وأقوال المجني عليها، أنها تعرضت للسرقة قبل ذلك، من منزلها أيضًا، حيث سرق منذ 3 شهور، 2 تليفون محمول ومبلغ مالي، ولم تعرف وقتها من الجاني.





بتضييق الخناق على المتهم واستجوابه، أمام مفتش ورئيس المباحث، أقر بسرقته للمجني عليها قبل ذلك، وأعادت المباحث المسروقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.