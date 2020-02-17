هاني_شاكر_ضد_الشباب يتصدر تويتر في مصر





وكان هاني شاكر تعرض لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قراره الذي كشف عنه أمس بمنع كل مطربي المهرجانات من الغناء، ما رآه كثيرون تعسفا ضد هؤلاء المغنيين الذين يفتحون بيوت كثير من الموسيقيين، فضلا عن التأثير على "أكل عيشهم".





وأشار رواد السوشيال ميديا إلى النجاح الجماهيري الذي لا يمكن إغفاله الذي يحققه هؤلاء مطربي المهرجانات على اليوتيوب، وهي أرقام حقيقية لا يمكن التشكيك فيها بأي شكل، وتدل على أن ملايين من المشاهدين على اليوتيوب يتابعون هذه النوعية من الأغاني، ومن هنا صعوبة قرار منعهم من الغناء، ما يبرر انتشار هاشتاج هاني شاكر ضد الشباب الذي كشف عن رفض كثيرين من رواد تويتر للقرار.







