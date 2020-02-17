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تعليم

تعليم الوادي الجديد: استكمال فعاليات برنامج تمكين القيادات الشابة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:04 م
تعليم الوادى الجديد
تعليم الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن استكمال فعاليات البرنامج التدريبي "تمكين جيلًا من القيادات الشابة مهاريًا وتكنولوجيًا"، والمنفذة بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح ميرغني، على مواصلة العمل بفعاليات الأسبوع الثالث للبرنامج التدريبي، والمنفذ بإدارة التدريب بالمديرية، بقيادة وصفى حسن عبد الموجود، وذلك في إطار تحقيق التنمية المهنية المستدامة 2030، وفي ظل الخطة التابعة للإدارات المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالقاهرة.

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أوضح مرغني، أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل جيل من الشباب والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والوظيفية لشباب العاملين، وبما يناسب مجريات العصر، وتوظيف كافة الإمكانات المتاحة للقيادة بشكل جيد.


من ناحية أخرى، أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، جولات تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، لمتابعة الالتزام بالزي المدرسي، واستلام طلاب الصف الأول لأجهزة التابلت والدخول على بنك المعرفة ومدى التفاعل الطلابي داخل الفصل وفق المنظومة التعليمية الجديدة وتفعيل الشاشة التفاعلية
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