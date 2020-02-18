سورتان يستحب قراءتهما في صلاة الاستخارة.. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ورد في بعض الآثار تعيين قراء سور بعينها في صلاة الاستخارة، وهما سورتي الكافرون والإخلاص.





وأوضح « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يشترط قراءة سور بعينها في صلاة الاستخارة؟»، أنه يستحب قراءة سورتي الإخلاص والكافرون في صلاة الإستخارة ولا يجب؛ فتصح الصلاة بغيرهما.





ونوه أن الفقهاء قالوا بأن من نتيجة الاستخارة تتضح في حصول التوفيق في الأمر أو عدمه؛ فإن يسر لك الأمر مع السعي إليه فهذه علامة الاستخارة ونتيجها، مختتماً: أن هذا يظهر من خلال تكرار الإستخارة مراراً.





هل صلاة الاستخارة في الزواج فقط؟

وفي سياق متصل، بين الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ ويصلي استخارة، ويفوض أمره في كل أمور حياته لكي يختار الله له، وأن يسير الإنسان في موضوع أو مسألة ويوكل الله أمره.





وأفاد أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن نصلي الاستخارة كما كان يعلمنا النبي ونسير على هذا النهج، وإذا عزم الأنسان أمر في حياته عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة.





ما هو الغرض من صلاة الاستخارة ؟

ما غرض صلاة الاستخارة..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.





وواصل عبد السميع، أن الغرض من صلاة الإستخارة هو أن الله -عز وجل- ييسر الخير، فمن كان قادمًا على أى أمر فيستخير الله تعالى بأن يتوضأ ويصلي ركعتين وبعدما يسلم يقول" اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب .





واستكمل: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) خير لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر (تسمي الأمر ) شر لي ، في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال: في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به "، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب، فلو كان الله يريد هذا الأمر له يسر له كل شئ وإن لم يريد الله له هذا الأمر فسيحول بينه وبين هذا الأمر وتكون هذه نتيجة الاستخارة.





الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة".





وكشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، مشيرًا إلى أن صلاة الاستخارة شرعها الله للعبد عندما يعاني الحَيرة وعدم معرفة أي الأمور فيها خير.





ونبه «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟ أن صلاة الحاجة شرعها الله للعبد عندما يرغب في إتمام أمر ما.



