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حوادث

انهارت الرمال عليهم .. مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار فى وادي النطرون

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:47 م
جثة
جثة
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جمالات الدمنهوري
لقي شابان مصرعهما، أثناء تنقيبهما عن الآثار بإحدى مزارع قرية الخريجين بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حيث انهارت عليهما الرمال ولقيا حتفهما فى الحال، وجار انتشال الجثتين بمتابعة قوات الحماية المدنية.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون العميد محمد يفيد بمصرع شخصان انهارت عليهما الرمال بإحدى قرى الشباب الخريجين بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف العميد محمد بلبع مدير الحماية المدينة، وبرئاسة المقدم بهاء الكردي، رئيس وحدة الحماية المدينة بالنوبارية ووادي النطرون لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام كل من:" السيد.م.ا" 45 عامًا، " أيمن.ر" 30 عامًا، ومقمين بمركز المحمودية، بالتنقيب على الأثار بأرض ملك " عادل.ح.م"، تبلغ مساحتها 5 أفدنة ومزروعة بالمانجو، انهالت عليهم الرمال بحفرة.

وجار انتشال الجثتين بمعرفة قوات الحماية المدينة.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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