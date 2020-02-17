بنت الجيران المعدلة تحقق المليون علي اليوتيوب

حقق مهرجان بنت الجيران "المعدل"، والذى لا يتضمن كلمة "وأشرب خمور وحشيش"، المليون الأول، بعد 48 ساعة فقط، من طرح الأغنية في حين حقق المهرجان الأصلى حوالى 101 مليون مشاهدة.

يذكر أن المطرب عمر كمال دخل في خلاف مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إليه.



