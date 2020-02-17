بنت الجيران المعدلة تحقق المليون علي اليوتيوب

حقق مهرجان بنت الجيران "المعدل"، والذى لا يتضمن كلمة "وأشرب خمور وحشيش"، المليون الأول، بعد 48 ساعة فقط، من طرح الأغنية في حين حقق المهرجان الأصلى حوالى 101 مليون مشاهدة.
يذكر أن المطرب عمر كمال دخل في خلاف مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إليه.
وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.