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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات نهاية اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:49 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيى

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الاثنين بمتوسط 10 جنيهات علي الأقل مقارنة بما كان عليه أمس الأحد.


وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا تراجعا في الجرام الواحد ليصبح 688 جنيه بعد أن كان 700.05 جنيه أمس بتراجع بلغ 12.05 جنيه.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ786 جنيه بعد أن كان800.05 جنيه أمس بفارق  14.05 جنيه.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 590 جنيه بعد أن كان 600.05 جنيه أمس بفارق 10.05 جنيه.


وسجل عيار 14 الأدني فئة نحو 459 جنيه اليوم مقابل 466.7 جنيه أمس بفارق7.7 جنيه.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5504 جنيه و أوقية الذهب نحو 24.453 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 786.3 ألف جنيه.

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