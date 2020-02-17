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أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع وفدا برلمانيا بريطانيا على آخر المستجدات السياسية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:34 م
رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
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أ ش أ
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وفدا برلمانيا بريطانيا من حزب المحافظين على رأسه رئيس لجنة الدفاع في البرلمان توبياس إلوود، وأطلعه على آخر التطورات السياسية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين- إن الخريطة الواردة في خطة الرئيس الأميريكي ترامب للسلام "كارثية" إذ تعكس دولة فلسطينية مقطعة الأوصال تربط بينها أنفاق أو جسور، بإمكان إسرائيل إغلاقها متى شاءت".

ودعا اشتية برلمان المملكة المتحدة والبرلمانات الأوروبية التي صوتت من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الضغط على حكوماتها لتنفيذ الاعتراف، من أجل حماية حل الدولتين والوقوف إلى جانب العدالة للشعب الفلسطيني في ظل التهديد الذي تمثله خطة ترمب للقانون الدولي مؤكدا أن هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها كوسيط نزيه للعملية السلمية، ومرجعية وفق القوانين والشرعية الدولية، ضمن إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.
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