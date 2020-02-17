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توك شو

أول لقاء مع المصريين العائدين من الصين بعد خروجهم من الحجر الطبي.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:35 م
أحد المصريين الموجودين
أحد المصريين الموجودين بالحجر الصحي
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البهى عمرو

عرضت قناة تن، أول تقرير فيديو مع المصريين العائدين من الصين وذلك بعد خروجهم من الحجر الطبي.

 أعرب أحد المصريين الموجودين بالحجر الصحي، عن سعادته لما قامت به الدولة المصرية من إجراءات لعودتهم لأرض الوطن.

وتقدم المواطن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسفير المصري بالصين والسلطات المصرية بالكامل على جهودهم وقيامهم بدورهم على أكمل وجه وباحتراف عالي في التعامل معهم أثناء تواجدهم بالحجر الصحي.

وتابع المواطن أن  "اليوم أخذنا إفراج من الحجر الصحي، وشيلنا الماسك وبناكل باتيه ونشرب شاي، صباحك سكر".

وقد قامت السلطات المصرية بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير طائرة مجهزة للذهاب للصين لكى تعيد المصريين راغبي العودة لمصر و المتواجدين هناك.

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