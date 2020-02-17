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مرأة

لعلاج الحواجب الخفيفة .. جربي هذه الحيلة السحرية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:26 م
لعلاج الحواجب الخفيفة
لعلاج الحواجب الخفيفة .. جربي هذه الحيلة السحرية
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اسماء محمد
تعد الحواجب من اهم علامات الجمال في وجه المرأة مما يجعل النساء يلجأن لاستخدام التقنيات المختلفة كالمايكروبلدينج والتاتاو للتغلب عليها، وهو ما يكلفهن مبالغ باهظة فضلا عن المظهر غير الطبيعي.

ويعرض موقع "boldsky" طريقة سحرية لتكثيف الحواجب وجعلها اكثر كثافة وغزارة وقوة من خلال استخدام الفازلين.

مكونات علاج الحواجب الخفيفة
½ ملعقة كبيرة من زيت الخروع 
2 كبسولات من فيتامين E هلام 
1 ملعقة كبيرة من جل الصبار النقي 
1 ملعقة كبيرة من الفازلين

طريقة عمل علاج الحواجب الخفيفة:
 - اخلطي زيت الخروع وفيتامين E في وعاء. 
- اخفقى هلام الصبار وفازلين حتى تتحد جميع المكونات جيدا وضعيه في وعاء صغير واتركه في درجة حرارة الغرفة ، حتى يصبح الملمس كريميًا. 
- باستخدام مسحة قطنية ، قم بتدليك المصل على حاجبيك ليل نهار، امسح الفائض بمنشفة مبللة.
- يمكنك بالتأكيد إخفاء الثغرات الموجودة في حاجبيك بطبقة سميكة من الماسكارا أو قلم رصاص العين ، لكنها مؤقتة.
 بفضل هذا المصل السهل ، ستلاحظين أن حاجبيك يزددن سمكا وأكثر قتامة خلال سبعة أيام.
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