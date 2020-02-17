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محافظات

مواطنو الدقهلية يتداولون فيديو لنائب رئيس مدينة تتطاول فيه على الجمهور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:54 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو، لنائب رئيس مركز ومدينة المنصورة أثناء إزالة سلم مخالف بمنطقة المنصورة حيث تطاولت على المواطنين بأسلوب غير لائق.

فيما تسبب هذا الفيديو فى حالة من الغضب الذى انتاب المواطنين رافضين تواجد أى مسئول يهين أى مواطن فى منصب أيا كان.

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا جاء فيه " بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ، والذى يظهر سوء معاملة المواطنين من قبل أحد مسئولى مركز المنصورة، أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المسئولة عن الواقعة للتحقيق".

وأكد مختار على ضرورة حسن معاملة المواطنين والتعامل مع المواطنين بطريقة أفضل وعدم التعرض لهم وإهانتهم.


مواطنو الدقهلية يتداولون فيديو لنائب رئيس مدينة تتطاول فيه على الجمهور
مواطنو الدقهلية يتداولون فيديو لنائب رئيس مدينة تتطاول فيه على الجمهور
مواطنو الدقهلية يتداولون فيديو لنائب رئيس مدينة تتطاول فيه على الجمهور
مواطنو الدقهلية يتداولون فيديو لنائب رئيس مدينة تتطاول فيه على الجمهور
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