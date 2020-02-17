بكوا تأثرا برحيله.. زملاء وتلاميذ شيخ الأثريين يجتمعون في تأبينه.. صور

نظمت وزارة السياحة والآثار، إحتفالية اليوم الإثنين لتأبين الدكتور علي رضوان شيخ الأثريين ورئيس اتحاد الأثريين العرب والذي رحل منذ أيام.





وكان د.خالد العناني وزير السياحة والآثار علي رأس الحضور،والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ود.محمد الكحلاوي أمين عام إتحاد الأثريين العرب،وعدد كبير من زملاء الراحل وتلاميذه.





وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن سيرة الراحل،والتي امتلأت بعشرات المواقف التي بذلها من أجل الآثار والتراث،داخل مصر وخارجها في الوطن العربي.





وخلال الاحتفالية وجهت زوجة الراحل وأسرته الشكر لوزارة الآثار علي الاحتفالية،والتي لمسوا فيها الحب الكبير والتقدير الذي كان يتمتع به الراحل،والذي كان لا يدخر أي جهد لصالح الآثار والتراث.





وظهر التأثر الشديد علي حضور حفل التأبين،ولم يتمالك بعضهم نفسه وانحدرت دموعهم تأثرا برحيله،حيث كان يحظي بحب الجميع.



