AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. إحدى أقاربها تعلم الإسرائيليين كيف يغنون بالعربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:26 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
يوافق اليوم الاثنين، السابع عشر من فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، إحدى أيقونات الغناء العربي، التي حققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة في عالم الغناء والسينما.

 لكن يبدو أن عطاء الفنانة الراحلة لم يتوقف بوفاتها، بل استمر عن طريق إحدى السيدات التي تعيش حاليا في إسرائيل، وتدعى استير يشورون أو استير دافيد أو استير طوني أسعد، وهو نسب لأبيها الذي هاجر به من مصر قبل أن يغير اسمه إلى دافيد بعد هجرته لإسرائيل.

أستير هي حفيدة شقيقة ليلى المراد، شارك أبيها في أدوار ثانوية بالعديد من الأفلام مع الفنان الراجل فريد الأطرش وغيره، قبل أن يهاجر إلى إسرائيل.

تتلخص قصة استير، التي لا يمكنها أن تكتب حرفا واحدا بالعربية، في أنها تعشق الأغاني العربية والمصرية القديمة التي حفظتها سماعا عن طريق والدها، وقامت بعمل حساب على موقع الـ يوتيوب، وقامت بترجمة ما يتعدى الألف أغنية لكبار المطربين العرب أمثال ليلى مراد، عبدالحليم حافظ، شادية، نجاة، كارم محمود، فريد الأطرش.. إلخ، إلى العبرية.

لاقت تجربة استير استحسانا كبيرا لدى الإسرائيليين الذين لا يعرفون العربية، خاصة وأنها إلى جانب الترجمة من العربية إلى العبرية، تقوم أيضا بعمل ترجمة صوتية لكيفية نطق الكلمات والأغاني العربية بالحروف العبرية.

ولد "طوني أسعد" في الإسكندرية 14 يناير 1931، وهاجر إلى إسرائيل 1951 بواسطة جواز سفر فرنسي تحت اسم دافيد، بمساعدة بعض من أعضاء الطائفة اليهودية في مصر، ثم سافر من فرنسا إلى إسرائيل، وهناك ولدت استير، في تل أبيب.

وبعد هجرته إلى إسرائيل لم ينقطع اهتمام طوني اسعد، بمصر أو باللغة العربية، وظل الأب والأم يتحدثان باللغة العربية داخل البيت ويعلمان أولادهما هذه اللغة حتى انتقلت لهم، وصاروا يتذوقون الأغاني العربية عن طريق السمع، لكنهم لا يجيدونها كتابة أو قراءة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطيم 20 سيارة.. عصابات يهودية تقتحم البلدات العربية فى إسرائيل

صندوق التنمية يحتفل بذكرى "جاهين وفريد الأطرش".. الخميس

في ذكرى رحيل فريد الأطرش| قصة صفعه لحبيبته الأولى بسبب الغيرة

في ذكرى رحيل فريد الأطرش.. قصة غرامه بالراقصة الجزائرية وسبب انفصالهما

اعتزلت في عز مجدها.. صباح البلد يحيي ذكرى ميلاد قيثارة الغناء العربي.. فيديو

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. رتلت لليهود قبل إسلامها

ترشيحاتنا

شاهد .. استقبال جماهيري كبير لبعثة الأهلي في الإمارات

بسبب فضيحة إستاد القاهرة .. قرار جديد ضد عمر كمال وحسن شاكوش وأحمد شيبة

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

قرار جديد من الكاف بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

عزيز الشافعي تعليقا على قرار هاني شاكر منع مطربي المهرجانات من الغناء: ضد الرقابة

تراجع 4 قروش .. الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه فى 6 بنوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور