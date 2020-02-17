لقاءات على مائدة وزير السياحة والآثار اليوم.. مباحثات لتنشيط القطاع مع اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي.. إجراءات لزيادة السياحة الوافدة

- وزير السياحة والآثار يلتقي ..

- رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي USTOA

- السير جيفري آدامز السفير البريطاني في القاهرة

- سفير دولة اليابان بالقاهرة ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"





شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من اللقاءات و التحركات لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة و رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي USTOA ، السير جيفري آدامز السفير البريطاني في القاهرة ، سفير دولة اليابان بالقاهرة ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" فيما يتعلق بالسياحة و اثار .





التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بـ Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي United States Tour Operators Association((USTOA ؛ لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية ووضع مصر على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلا في السوق الأمريكي وزيادة حركة السياحة الوافدة إليها من هذا السوق.





وتناول اللقاء استعراض خطة الوزارة لتعزيز التواجد المصرى بالسوق الأمريكي، كما تمت مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة من السوق الأمريكي وتهيئة المناخ لعودة الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر في ضوء اهتمام السائح الأمريكي بنمط السياحة الثقافية، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الربع الأخير من العام الجارى.





كما استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السير جيفري آدامز السفير البريطاني في القاهرة، وذلك لبحث آوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة والآثار وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من السوق البريطانى خاصة في ضوء القرار الأخير للحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ، وذلك بحضور غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.





وخلال اللقاء أشار العناني الي حرص الوزارة علي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر من السوق البريطاني باعتباره من الأسواق السياحية الهامة بالنسبة لمصر.





لافتا الي المضي قدمًا في تشغيل خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في لندن الى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة إسبوعيًا، وخط طيران بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ مما سيساهم في تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.





كما استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، سفير دولة اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا ساكاموتو تاكيما، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث تعزيز سبل التعاون علي المستوي السياحي والآثري خلال الفترة المقبلة وخاصة في ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير في الربع الأخير من عام 2020.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير حيث تجري الاستعدادات علي قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.



