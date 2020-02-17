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إحالة 8 عمال بشركة طنطا للكتان للتحقيق لعدم انضباطهم وظيفيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:44 م
شركة طنطا للكتان
شركة طنطا للكتان
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أحمد على

قرر الدكتور راجح عبد العزيز النجار المفوض العام لشركة طنطا للكتان إحالة 8 من العمال للنيابة العامة لاتهامهم بتعطيل العمل داخل الشركة والتحريض على الإضراب وإيقاف العمل والإنتاج.


واستند  المفوض العام للشركة فى قراره إلى تسبب العمال الثمانية فى إلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة فى حق نظام العمل للشركة وسمعتها مع عملائها خارجيا وداخليا.

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وتعود أحداث الواقعة حينما حررت مديرية القوى العاملة بالغربية محضر إثبات حالة بتاريخ 16 فبراير الجاري بقيام العاملين بالشركة بتعطيل 8 عمال للعمل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1675 أحوال مركز طنطا.


كما أعلنت الشركة فى بيان صادر عنها تتضمن فحواه عقب   الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المتعلقة به، والقانون رقم 12لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقرار الإدارى رقم 111 لسنة 2016 بتاريخ 5 أكتوبر 2016 الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوى، ولدواعى الحفاظ على العمل ونظامه طبقا لعقد العمل المبرم مع العاملين بعقود بتاريخ 16 فبراير الجاري .


إحالة 8 عمال بشركة طنطا للكتان للتحقيق لعدم انضباطهم وظيفيا
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