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بين الناس

أرملة تستغيث بوزارة التضامن لإعادة المعاش المنقطع

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت المواطنة حسنه محمد عبد العظيم ، تقيم في منطقة ميت عقبة ،وليس لديها أولاد، وتسكن في غرفة بالإيجار الشهرى وليس لها أى مصدر للدخل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن ، لإعادة صرف المعاش المنقطع ليساعدها على استمرار الحياة .
  
وتقول فى رسالتها: أدفع إيجار ١١٠ جنيهات شهريا، وكنت أتقاضى معاشا، لكنه توقف لأكثر من شهرين، ولم أتمكن من صرفه وزوجى متوفى منذ 3  سنوات وأنا حاليا ليس لدى إلا الله ومساعدتكم في إعادة صرف المعاش الخاص بى قبل فوات الأوان لأنى معرضة للطرد من الغرفة التى أقيم بها .

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٠٧٦٧٢٦٩١

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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