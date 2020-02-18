أرملة تستغيث بوزارة التضامن لإعادة المعاش المنقطع

استغاثت المواطنة حسنه محمد عبد العظيم ، تقيم في منطقة ميت عقبة ،وليس لديها أولاد، وتسكن في غرفة بالإيجار الشهرى وليس لها أى مصدر للدخل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن ، لإعادة صرف المعاش المنقطع ليساعدها على استمرار الحياة .

وتقول فى رسالتها: أدفع إيجار ١١٠ جنيهات شهريا، وكنت أتقاضى معاشا، لكنه توقف لأكثر من شهرين، ولم أتمكن من صرفه وزوجى متوفى منذ 3 سنوات وأنا حاليا ليس لدى إلا الله ومساعدتكم في إعادة صرف المعاش الخاص بى قبل فوات الأوان لأنى معرضة للطرد من الغرفة التى أقيم بها .





للتواصل مع الحالة : ٠١٢٠٧٦٧٢٦٩١





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360