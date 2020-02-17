رئيس مصنع 300 الحربي يهدي الرئيس السيسي المصحف الشريف.. فيديو

أهدى المهندس طارق عزت رئيس مصنع 300 الحربي الرئيس السيسي المصحف الشريف هدية تقديرا لجهوده الكبيرة لتطوير الدولة المصرية.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد عددا من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة.





وافتتح الرئيس عددا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.





حضر الافتتاح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء.