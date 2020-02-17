انطلاق فعاليات اليوم البنجلاديشي بجمعية رجال الأعمال

انطلقت فعاليات اليوم الدولي البنجلاديشي بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، بحضور القائم بأعمال سفارة بنجلاديش بالقاهرة عبدور رؤوف موندول، نجلاء الظواهري بإدارة شؤون آسيا بوزارة الخارجية والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، محمود عزت بسفارة بنجلاديش بالقاهرة، وليد سمير مدير عام أحد الشركات المصرية العاملة في الغاز الطبيعي في بنجلاديش.





أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أن الاجتماع يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مضيفا أن هناك فرصا واعدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين .





وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن بنجلاديش تحتاج سنويا إلي استيراد كمية كبيرة من البصل والحمضيات والتمر والقطن والعدس والأسمدة وأنواع مختلفة من المعادن، كما أنها ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة حيث تستحوذ على 8 ٪ من الحصة العالمية في هذا القطاع.





واضاف يوسف، أن بنجلاديش، واحدة من أكبر خمس دول سريعة النمو في العالم وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لها هذا العام 8.15 ٪ ، كما بلغ أكثر من 6 ٪ على مدى الـ 13 سنة الماضية مشيرًا أن بنجلاديش تحتل المرتبة 43 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن تحتل المرتبة 33 العام المقبل.





ولفت يوسف ، إلي أنه وفقا لاحصائيات وارقام حجم تجارة بنجلاديش مع العالم فقد وصلت إلى 40 مليار دولار صادرات عام 2018، و47 مليار دولار واردات وتصدر سلع مثل السيراميك والأدوية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة.