أسما شريف منير توجه رسالة لـ ابنتها الصغرى.. شاهد





وظهرت أسماء شريف منير بالصورة وهي تحتضن ابنتها الصغرى لارا السكري، وعلقت قائلة: "أنا أفضل عندما أكون معك".





وانهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يخاليهالك" و"منورين" و"ربنا يحفظكم ويبارك فيكم" و"ربنا يباركلك فيها".





وكانت اسما شريف منير تعرضت لهجوم شديد بعد إثارتها للجدل بوصفها الشيخ محمد الشعراوي بالمتطرف ردا على أحد متابعيها عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها مع ابنتها الصغرى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.