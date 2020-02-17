AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسما شريف منير توجه رسالة لـ ابنتها الصغرى.. شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:08 م
اسما شريف منير وابنتها
اسما شريف منير وابنتها
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها مع ابنتها الصغرى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء شريف منير بالصورة وهي تحتضن ابنتها الصغرى لارا السكري، وعلقت قائلة: "أنا أفضل عندما أكون معك".

وانهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا يخاليهالك" و"منورين" و"ربنا يحفظكم ويبارك فيكم" و"ربنا يباركلك فيها".

وكانت اسما شريف منير تعرضت لهجوم شديد بعد إثارتها للجدل بوصفها الشيخ محمد الشعراوي بالمتطرف ردا على أحد متابعيها عبر صفحتها بموقع فيسبوك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فولة وانقسمت نصين.. ابنة أسما شريف منير تحتفل بالكريسماس | شاهد

أسما شريف منير توجه رسالة لابنتها.. ومتابعون: شبهك جدا

شاهد.. أسما شريف منير تنشر صورتها أثناء الطفولة

المجانين الثلاثة.. شريف منير يعلق على صورة ابنته وزوجها وحفيدته.. شاهد

حاولت الانتحار.. أسما شريف منير تحدث ضجة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

بعد شائعة زواجهما .. تعرف على فارق العمر بين نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

المسرح كان سبب جوازنا.. زوجة الفنان محمد متولي تكشف قصة حبهما وأول لقاء جمع بينهما

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

شاهد .. استقبال جماهيري كبير لبعثة الأهلي في الإمارات

تراجع 4 قروش .. الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه فى 6 بنوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز