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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة نقادة .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:45 م
الدكتور حازم عمر-
الدكتور حازم عمر- نائب محافظ قنا
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يوسف رجب
تفقد الدكتور حازم عمر- نائب محافظ قنا، بتفقد المركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، يرافقه محمود احمد مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، وفاطمة ابراهيم رئيس مدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية. 

تابع نائب المحافظ، سير العمل بالمركز ومدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة به، واطلع على إحصائية بموقف المعاملات المقدمة بالمركز خلال الفترة الأخيرة، موجهًا بتحديد مواعيد الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين وتسليمهم الرد في الموعد المحدد وبدون أي تأخير، كما وجه بعمل الصيانة الدورية لكافة اجهزة الكمبيوتر والطابعات وشبكة الانترنت بشكل دوري. 

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة حريصة علي تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدماتها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة وبأحدث الأنظمة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بالعمل الإداري وتنفيذا للاستراتيجية القومية لمصر 2030 لخلق جهاز إداري جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين من خلال التطوير والتدريب ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية.

وفي سياق متصل تفقد نائب المحافظ الأعمال الانشائية ووضع الاساسات بالمقر الجديد لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، موضحًا بأن المبنى مقام على مساحة 450 م٢  و يتكون من بدروم و6 طوابق، كما تابع أعمال الرصف التي تجري بمدخل المدينة الرابط بين الطريق الزراعي والطريق الصحراوي بطول 1 كم، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق لتيسير الحركة المرورية.

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نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة نقادة .. صور
نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة نقادة .. صور
نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة نقادة .. صور
نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة نقادة .. صور
نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة نقادة .. صور
نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة نقادة .. صور
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